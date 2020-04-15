Коронавирус выводит киберсекс на новый уровень

Из-за пандемии коронавируса мировая секс-индустрия терпит изменения наравне с другими. Пока актеры сидят без работы, производители игрушек для киберсекса получили новую возможность.

Tinder не так давно сообщил о рекордном количестве свайпов. Люди ищут виртуальной романтики и близости на расстоянии. Если онлайн-секс переживает не лучшее свое время, то рассвет точно.

«Технологии безличностного контакта развиваются давно, но сейчас они будут развиваться еще больше. Игрушки или костюмы, которые позволяют ощущать прикосновения партнера на расстоянии. Люди сидят в разных городах, разных странах, но они между собой сексуально общаются», — отметил предприниматель, продюссер и один из первопроходцев российской порноиндустрии Сергей Прянишников в разговоре с gazeta.spb.ru.

По словам основателя сети магазинов укрепления семьи «Розовый Кролик» Максимилиана Лапина, существует десятки игрушек для секса на расстоянии. Одна из самых известных — We-Vibe. Девайс управляется через приложение. Мужчина может из другого города наблюдать за тем, как девушка играет, какое удовольствие испытывает и контролировать весь процесс. Среди веб-кам моделей популярностью пользуется Lovense. За токены и деньги они начинают вибрировать и менять режимы. Однако поднялся ли спрос на подобные товары, сказать сложно. Изначально их было не очень много в ассортименте магазинов.

«Отметили другое. Начали покупать реалистичные куклы. За время карантина купили три, раньше одна, дай Бог, месяц продавалась. Они дорогущие, стоят от 100 до 500 тыс. рублей», — рассказал бизнесмен gazeta.spb.ru.

В интернет уходит и порно-индустрия. Тенденция эта наметилась еще до пандемии, отметил порнопродюссер и режиссер Сергей Прянишников. Люди качают фильмы в интернете и не желают за них платить. Особенно это заметно в России, где пиратство более распространено, чем на Западе.

«Насколько я знаю, количество съемок сократилось вообще. Фильмы в интернете уже давно все качают бесплатно. Столько материалов снято, что даже если кто-то захочет пересмотреть все, ему наверное надо лет 200-300. Монетизировать это, назад вернуть деньги, вложенные в производство, практически невозможно», — сказал Прянишников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выросли продажи презервативов.