Россияне начали запасаться презервативами и антидепрессантами

Россияне начали запасаться презервативами и антидепрессантами
За минувшую неделю в России было продано почти 590 тыс. упаковок презервативов. Фото: pixabay

В России резко подскочили продажи презервативов. За последнюю неделю продажи увеличились на 30% по сравнению с той же неделей в прошлом году.

Как сообщает РБК, ссылаясь на исследование аналитической компании DSM Group, за минувшую неделю в России было продано почти 590 тыс. упаковок презервативов на 161 млн рублей. В прошлом году за аналогичный период продали 477 тыс. упаковок на 122 млн рублей, что на 31,8% меньше, чем в 2020 году.

Кроме того, согласно исследованию, с февраля в России стабильно растут продажи антидепрессантов. Эксперты полагают, что это связано с большим количеством негативной информации на фоне коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 17 по 23 февраля прирост продаж антидепрессантов в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта — 11,5%.

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