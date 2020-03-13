В России выросли продажи антидепрессантов

В России выросли продажи антидепрессантов
С 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%. Фото: Pixabay

С середины февраля в России выросли продажи антидепрессантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, с 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта — 11,5%, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической DSM Group.

В стоимостном выражении за те же периоды продажи выросли на 12,5 и 18,5% соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чрезмерное употребление сладкого может привести к возникновению депрессивного психоза. Последствия воздействия сахара сравнимы с постэффектом алкоголя. По мнению специалистов из Канзасского университета, сладости в больших дозах ухудшают психологическое состояние.

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