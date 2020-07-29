Какие видеоигры чаще всего покупают в России

Стали известны самые продаваемые видеоигры на российском рынке игр.

Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» поделилась данными о продажах игр в своих магазинах за 2020 года.

Нашумевшая консольная игра The Last of Us Part II попала в тройку самых продаваемых игр в России за этот период. По этому показателю творение Naughty Dog уступил только FIFA 20.

В топ-5 самых продаваемых игр также вошли GTA V, UFC 3 и Red Dead Redemption 2. Лидером в рейтинге продаж за второй квартал 2020 года стала The Last of Us Part II.

Среди игр на Nintendo Switch в этом году часто покупали Animal Crossing: New Horizons. Далее идут The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, The Witcher 3: Wild Hunt и The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

В пятерку самых продаваемых игр для Xbox One попали FIFA 20, GTA V, UFC 3, Red Dead Redemption 2 и Far Cry 5.

По данным компании, в 2020 году геймеры купили 850 тыс. игр. Чаще всего приобретались игры для PlayStation 4.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что HBO снимет сериал по мотивам игры The Last of Us.