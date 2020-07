Какие видеоигры чаще всего покупают в России

Кадр из видеоигры The Last of Us Part II

Кадр из видеоигры The Last of Us Part II

Стали известны самые продаваемые видеоигры на российском рынке игр.

Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» поделилась данными о продажах игр в своих магазинах за 2020 года.

Нашумевшая консольная игра The Last of Us Part II попала в тройку самых продаваемых игр в России за этот период. По этому показателю творение Naughty Dog уступил только FIFA 20.

В топ-5 самых продаваемых игр также вошли GTA V, UFC 3 и Red Dead Redemption 2. Лидером в рейтинге продаж за второй квартал 2020 года стала The Last of Us Part II.

Среди игр на Nintendo Switch в этом году часто покупали Animal Crossing: New Horizons. Далее идут The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, The Witcher 3: Wild Hunt и The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

В пятерку самых продаваемых игр для Xbox One попали FIFA 20, GTA V, UFC 3, Red Dead Redemption 2 и Far Cry 5.

По данным компании, в 2020 году геймеры купили 850 тыс. игр. Чаще всего приобретались игры для PlayStation 4.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что HBO снимет сериал по мотивам игры The Last of Us.