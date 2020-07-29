Гатчинский район стал лидером по приросту заболеваемости коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал данные по новым случаям коронавируса, выявленным в Ленобласти за 28 июля.

За 28 июля в Ленобласти зарегистрировали 40 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 в регионе достигло 5 797. Выписались из больниц после выздоровления 4074 человека. Смертельных случаев зафиксировано 56.

Больше всего случаев заражения за сутки выявили в Гатчинском районе — там заболели 19 человек. Случаи подтверждены в Гатчине, Дружной Горке, Войсковицах, Вырице, Больших Колпанах, Жабино, Тихковицах, Мины, Ронилово, Суйде и Пудости.

Также коронавирус был подтвержден у жителей следующих районов: Всеволожский (Мурино, Янино-1, Новосаратовка, Старая, Заневка, Кирполье), Киришский (Кириши, Отрадное), Ломоносовский (Ропша, Оржицы, Каравала, Михайловка), Тосненский (Андрианово), а также в Выборге, Тихвине и Приозерске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончались еще 23 пациента с коронавирусом.