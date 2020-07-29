Бродячие собаки убили 18 птиц в Калининградском зоопарке

Ночью 27 июля в зоопарке Калининграда произошла массовая гибель водоплавающих птиц. Виновниками происшествия стали бродячие собаки.

Как сообщает местно издание Калининград.Ru, всего в районе малых прудов в зоопарке погибло 18 птиц — девять диких и девять домашних.

Позже выяснилось, что причиной массовой гибели обитателей зоопарка стало нападение уличных собак. Той ночью охранники заметили двух безнадзорных псов и прогнали их с территории. На записи с камер видеонаблюдения было видно их перемещение. Сообщается, что охранное предприятие готово возместить ущерб.

Администрация зоопарка уже установила дополнительную защиту по периметру территории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Цюрихе амурская тигрица насмерть загрызла сотрудницу зоопарка. Тигрица напала на женщину в вольере.