В США мужчина купил Lamborghini на коронавирусные льготы

В США мужчина купил Lamborghini на коронавирусные льготы
Американец купил Lamborghini Huracan. Фото: unsplash

Американец из Флориды Дэвид Хайнс обвиняется в мошенничестве из-за приобретения дорогостоящей иномарки на льготные кредиты.

Как сообщает портал Boston, речь идет о кредитах, предоставленных местными банками на выплату зарплат в рамках федеральной программы по поддержке бизнеса во время коронавирусной пандемии.

В общей сумме разные компании выдали Хайнсу $4 млн кредитных средств. Более $318 тыс. он потратил на новое авто Lamborghini Huracan. На остальные деньги американец роскошно отдохнул и накупил новой одежды и техники.

Правоохранители арестовали подозреваемого в мошенничестве и предъявили ему несколько обвинений. На момент задержания на счету Хайнса было около $3,4 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американец съел 75 хот-догов на время и поставил мировой рекорд.

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