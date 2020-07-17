Американец съел 75 хот-догов на время и поставил мировой рекорд

Американец съел 75 хот-догов на время и поставил мировой рекорд
Обычный человек может съесть не больше 10 хот-догов за 10 минут. Фото: pixabay

Американский физиолог Джеймс Смолиг решил, что миру нужно знать, сколько пищи сможет съесть человек за короткий отрезок времени — десять минут.

Об этом сообщает New York Times. Для того, чтобы выяснить возможности человека, когда нужно быстро съесть как можно больше пищи, ученый организовал исследование. Участниками стали добровольцы, которые зачастую пробуют свои силы в конкурсах по поеданию пищи.

Предварительные итоги исследования показали, что в среднем человек может съесть 84 хот-дога за десять минут. При этом в ходе проведенного эксперимента выяснилось, что максимум — это 75 булочек с сосисками. Американец, съевший столько хот-догов, установил мировой рекорд.

Столько булочек могут съесть только те, у которых хорошая эластичность кишечника — в несколько раз больше, чем у других.

Стоит отметить, что в среднем «обычный» человек за десять минут может съесть около десяти хот-догов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны пять самых вредных продуктов.

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