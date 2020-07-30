В России выделили еще 18 млрд рублей на выплаты детям

Правительство РФ направило Министерству труда дополнительные 18,4 млрд рублей на детские выплаты.

Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Эти средства пойдут на выплаты нуждающимся семьям, в которых растут дети от трех до семи лет.

Выплаты должны получить не менее 718 тысяч маленьких жителей России, которые воспитываются в семьях со среднедушевым доходом менее одного прожиточного минимуму.

Нуждающимся должны перевести средства в течение 30 дней со дня вступления распоряжения в силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург обеспечит выплатами сотрудников социальных служб за работу в коронавирус. Средства для выплат выделены из резервного фонда. Общая из сумма составляет 140 миллионов рублей.