В России выделили еще 18 млрд рублей на выплаты детям

В России выделили еще 18 млрд рублей на выплаты детям
Глава правительства Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Правительство РФ направило Министерству труда дополнительные 18,4 млрд рублей на детские выплаты.

Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Эти средства пойдут на выплаты нуждающимся семьям, в которых растут дети от трех до семи лет.

Выплаты должны получить не менее 718 тысяч маленьких жителей России, которые воспитываются в семьях со среднедушевым доходом менее одного прожиточного минимуму.

Нуждающимся должны перевести средства в течение 30 дней со дня вступления распоряжения в силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург обеспечит выплатами сотрудников социальных служб за работу в коронавирус. Средства для выплат выделены из резервного фонда. Общая из сумма составляет 140 миллионов рублей.

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