Петербург обеспечит выплатами сотрудников социальных служб за работу в коронавирус

Активно помогали в сложные месяцы эпидемии петербуржцам не только медики, но и представители социальных служб.

Сегодня, 27 июля, в Смольном обсуждались меры финансовой поддержки работников соцслужб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Длительные четыре месяца, во время которых город переживал эпидемию коронавирусной инфекции, были сложными, но справляться со всеми трудностями помогали социальные работники. Именно они оказывали помощь пожилым людям и инвалидам, которые были вынуждены оставаться дома из-за режима самоизоляции, предоставляли психологическую помощь и доставляли продукты на дом. В общей сложности, поддержка была оказана 38 тысячам нуждающихся петербуржцев.

В связи с этим, с 1 апреля по 30 июля, денежными выплатами обеспечат 4,5 работников соцслужб, которые стояли на передовой во время пандемии. Средства для выплат выделены из резервного фонда. Общая из сумма составляет 140 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получит транш на 1,2 млрд на выплаты медикам.