Петербург получит транш на 1,2 млрд на выплаты медикам

Петербург получит транш на 1,2 млрд на выплаты медикам
Выплаты предоставят медикам, работающим с коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

Власти Петербурга и Министерство здравоохранения РФ договорились о выделении дополнительных средств на выплаты медикам. Город получит транш на сумму 1,2 млрд рублей.

Деньги будут выделены из федерального бюджета. Сумму направят на стимулирующие выплаты для медицинских работников, сообщили в Администрации Петербурга.

Выплаты предоставят медикам, которые работали с коронавирусными пациентами в июле и августе 2020 года.

В апреле-июле Петербургу на выплаты медикам было предоставлено 3,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ. Выплаты получили 26 тыс. 726 сотрудников медучерждений на общую сумму более 2,9 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из резервного фонда правительства Петербурга дополнительно выделили 878 млн рублей. Деньги направят на выплаты медработникам, пострадавшим от коронавируса.

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