Опубликованы фото новой формы «Зенита»

В сети опубликовали фотографии домашней и выездной формы «Зенита» на сезон-2020/21. Снимками поделился портал Foody Headlines, специализирующийся на экипировке.

Создателем формы выступила компания Nike. Комплект для домашних матчей выполнен в сине-голубых цветах. По периметру формы проходят диагональные полосы разных оттенков, для логотипов команды и «Газпрома» выбран белый цвет. Выездная форма выполнена в белом цвете, логотипы — в голубом.

На каждом из вариантов присутствуют воротник в стиле поло и две пуговицы.

По итогам сезона-2019/20 «Зенит» занял первую строчку в турнирной таблице РПЛ и получил право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака также завоевали Кубок России.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа и завершится 16 мая. Команды проведут 19 туров в 2020 году и 11 в 2021-м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что капитан команды Бранислав Иванович уходит из «Зенита».