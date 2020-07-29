Бранислав Иванович уходит из «Зенита»

Петербургский «Зенит» объявил об уходе капитана команды Бранислава Ивановича. Срок соглашения между ним и футбольным клубом подошел к концу.

С 1 августа сербский футболист станет свободным агентом. Его контракт с «Зенитом» продлен не был.

«Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», — сообщается на сайте «Зенита»,

Бранислав Иванович дебютировал на профессиональном уровне в 2002 году. Карьеру защитник начинал в Сербии. В разное время выступал за московский «Локомотив» и лондонский «Челси». К «Зениту» Иванович присоединился в феврале 2017 года, после ухода Александра Анюкова стал капитаном команды. В составе сине-бело-голубых сербский защитник провел 125 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с командой стал двукратным чемпионом России и завоевал Кубок страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» покидает полузащитник Олег Шатов.