Петербургский «Зенит» объявил об уходе Олега Шатова

Вместе с «сине-бело-голубыми» Олег Шатов трижды становился чемпионом России, а также два раза получил Кубок и Суперкубок страны. Фото: Twitter / @zenit_spb

Вместе с «сине-бело-голубыми» Олег Шатов трижды становился чемпионом России, а также два раза получил Кубок и Суперкубок страны. Фото: Twitter / @zenit_spb

Петербургский футбольный клуб объявил, что, в связи с истечением срока контракта, «Зенит» прощается с полузащитником Олегом Шатовым.

Покинув команду сине-бело-голубых, участником которой Шатов являлся на протяжении семи лет, футболист отправится в казанский «Рубин». По словам игрока, он «не прощается», а говорит «до свидания» и планирует все равно связать с Петербургом дальнейшую жизнь. Семилетнее пребывание в составе «Зенита» Шатов назвал «увлекательным путешествием».

Отметим, что до перехода в петербургский клуб в 2013 году Шатов выступал за махачкалинский «Анжи». В составе сине-бело-голубых хавбек провел 200 матчей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у «зенитовца» Александра Кокорина истекает срок контракта. На футболиста претендуют сразу несколько клубов, в том числе, московский «Спартак».