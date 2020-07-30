В Петербурге подтвердили 22 смерти от коронавируса

В Петербурге 30 июля подтвердили еще 22 смерти от коронавируса нового типа. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на территории России.

С начала пандемии в городе скончались 2 тыс. 23 человек. Заразились 31 тыс. 302 (+ 162 за сутки), выздоровели 23 тыс. 292 пациента (+93).

В России за сутки зарегистрировано 129 летальных случаев среди коронавирусных больными. Жертвами пандемии в Петербурге стали 22 человек, в Свердловской области — 13, в Москве — 12, в Красноярском крае — 7, в Новосибирской области — 5, в Ростовской, Иркутской и Омской областях — по 4.

Общее число умерших в стране достигло 13 тыс. 802.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудитель болезни — коронавирус нового типа. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано свыше 17 млн случаев заражения. В России заболели 834 тыс. 499 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге 15 тыс. 357 человек прошли обследование на наличие коронавируса.