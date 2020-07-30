Более 15 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус

За последние сутки в Петербурге 15 тыс. 357 человек прошли обследование на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает городская администрация в четверг, 30 июля.

Под наблюдением медиков в Петербурге остаются 1 тыс. 50 человек. Из них 6 размещены в обсерваторе, 832 отправлены на самоизоляцию, 212 признаны контактными.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 поступило 256 обращений. Служба экстренных вызовов 112 обработала 50 звонков, скорая помощь — 10, полиция — 1.

О возвращении из другой страны в Россию проинформировали 10 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 27,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки тесты на COVID-19 сдали 288 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов, зараженных коронавирусом.