Петербург увеличивает число коек для больных коронавирусом

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов, зараженных коронавирусом. Меры принимаются на случай, если город накроет новая волна COVID-19.

В период активной фазы распространения коронавируса в Петербурге развернули 11 тыс. 907 коек. На данный момент осталось 9 тыс. 721, из которых 68% свободны.

Сейчас нагрузка на стационары снижается. Временные госпитали приостановили прием, стационары возвращаются к плановой работе. Однако риск возвращения коронавируса остается, особенно в осенне-зимний период.

«Поэтому мы принимаем все меры по расширению сети медицинских стационаров, которые в случае осложнения эпидемической обстановки можно будет задействовать в кратчайшие сроки», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Так, в новом корпусе Госпиталя ветеранов войн будет развернуто 302 койки, в Николаевской больницы — 300, в больнице Святителя Луки — 165. В павильоне Ленэкспо зарезервировали 1 тыс. инфекционных коек, к осени их число должно достичь 2 тыс. 449.

За счет бюджета до конца 2020 года в Петербурге построят и введут девять поликлиник, больниц и станций скорой помощи. Еще четыре объекта здравоохранения город получит от инвестора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин оценил санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионах.