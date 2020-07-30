Коронавирус в Петербурге: 162 новых случая за сутки

Коронавирус в Петербурге: 162 новых случая за сутки
Коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

С каждым днем количество заболевших в городе становится все меньше и меньше, но расслабляться не стоит, болезнь никуда не уходит.

Сегодня, 30 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций опубликовал новые статистические данные по заболеваемости COVID-19 в России и Санкт-Петербурге.

За прошедшие сутки в городе на Неве выявлено 162 новых случая коронавируса. Отметим, что данный среднесуточный показатель становится только меньше на протяжении почти двух недель.

Из позитивного стоит отметить и количество выздоровевших за сутки — 93 пациента успешно побороли болезнь.

Пополнилась и печальная статистика — не справились с тяжелым течением болезни и скончались 22 человека.

В общей сложности, за все время эпидемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 31302 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге освободилось 68% коек для пациентов с коронавирусом.

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