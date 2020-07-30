В Петербурге освободилось 68% коек для пациентов с коронавирусом

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Свыше девяти тысяч коек остаются невостребованными из-за улучшения эпидемиологической ситуации.

Данная информация была озвучена во время совещания, которое провел президент России Владимир Путин. В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы санитарно-эпидемической ситуации в регионах.

В общей сложности, в Петербурге развернуто 11907 коек для инфицированных коронавирусом или больных пневмонией. Отмечается, что 9721 коек из всего доступного фонда остаются свободными.

Из-за снижения заболеваемости временные госпитали перестали принимать пациентов. Вновь начали работать в обычном режиме и перепрофилированные под COVID-19 медицинские учреждения. Однако, в случае необходимости, все стационары вновь приведут в готовность для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

Планируется и в дальнейшем увеличивать коечный фонд. В декабре свои двери откроет новый корпус Госпиталя для ветеранов войн. Там развернут 302 койки. В других больницах также нарастят мощности в этом плане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили о неспособности коронавируса размножаться в воде.