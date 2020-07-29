В Роспотребнадзоре заявили о неспособности коронавируса размножаться в воде

Коронавирус не способен размножаться в пресной и соленой воде. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в среду, 29 июля.

Специалисты центра «Вектор» проверили жизнеспособность вируса в образцах воды перед курортным сезоном. Исследования показали, что коронавирус не размножается в воде, но может сохраняться.

«И также было показано, что вирус не устойчив к воздействию температур», — подчеркнула Попова.

По её словам, коронавирус моментально убивается кипячением.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вирус способен сохраняться на поверхности до 48 часов, потому крайне важно соблюдать рекомендации по их обработке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты Роспотребнадзора протестировали дезинфицирующие средства и установили, какие из них наиболее эффективны в борьбе с коронавирусом.