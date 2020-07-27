Роспотребнадзор назвал эффективные дезинфекторы в борьбе с коронавирусом

Названы эффективные в борьбе с COVID-19 дезинфекторы. Фото: unsplash.com

Названы эффективные в борьбе с COVID-19 дезинфекторы. Фото: unsplash.com

Эксперты Роспотребнадзора протестировали дезинфицирующие средства и установили, какие из них наиболее эффективны в борьбе с коронавирусом.

Исследование проводили в центре «Вектор». Выяснилось, что вирус сохраняет жизнеспособность на различных поверхностях более 48 часов. Среди них нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик, керамическая плитка и другие.

«При этом установлено, что обработка зараженных поверхностей дезинфицирующими средствами позволяет эффективно бороться с жизнеспособными вирусными частицами», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Было протестировано несколько десятков различных веществ. Эффективность в борьбе с коронавирусом показали хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов.

Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных части за 30 секунд. Хлорсодержащие дезинфекакнты также меньше чем за минуту полностью обеззараживают поверхность.

Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов лишают вирус жизнеспособности за несколько минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 172 новых случая коронавируса С начала пандемии заразились 30 тыс. 807 человек.