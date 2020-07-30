Аэрофлот обвинили в обмане из-за продажи билетов в закрытые страны

Границы с большинством государств все еще закрыты, а компания продолжает продавать билеты.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщает ТАСС. Общероссийское объединение пассажиров пожаловалось руководителю Росавиации Александру Нерадько на Аэрофлот. Авиакомпанию обвинили в обмане из-за продажи билетов в закрытые страны – возможность покупки вводит людей в заблуждение. В письме сказано, что пассажиры не могут вернуть деньги, им предлагают ваучеры на перелет. Также прикреплены скриншоты билетов в Милан, Амстердам, Прагу и Берлин.

В ТАСС отметили, что не смогли получить официальный комментарий от «Аэрофлота» и Росавиации. Напоминаем, что с 1 августа россияне смогут летать в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Аэрофлот» сократил число рейсов в Великобританию из-за низкого спроса. До этого самолеты авиакомпании летали в Лондон пять раз в неделю, а сейчас количество рейсов сократилось до одного-двух.