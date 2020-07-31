Россия не попала в список стран, которым Евросоюз откроет границы

Совет Евросоюза представил обновленный список стран, граждане которых смогут попасть в его страны. Россию в него не включили, согласно официальному сообщению на сайте ЕС.

Евросоюз опубликовал 30 июля третий по счету список государств, с которыми европейским странам рекомендуется открыть границы. Сейчас в нем присутствуют Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай, но при условии, что эти страны также откроют границы.

Стоит отметить, что ЕС пересматривает данный перечень каждые две недели. Принимая решение об открытии границ Евросоюз учитывает эпидемиологическую обстановку в той или иной стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирус подхватили более 253 тысяч человек. Число летальных исходов выросло почти на 5 999.