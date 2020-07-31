Коронавирусная инфекция в Петербурге: 159 новых случаев за сутки

Положительная тенденция по снижению заболеваемости продолжается.

Сегодня, 31 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом представил обновленную информацию по эпидемиологической ситуации в России и Петербурге, приведя новые цифры к статистике.

За прошедшие сутки в Северной столице COVID-19 диагностировали у 159 пациентов. С каждым днем среднесуточный показатель демонстрирует меньшие значения, что позволяет надеяться на то, что эпидемия потеряет хватку, а жизнь местных жителей вновь станет нормальной и спокойной.

Справились с болезнью и выздоровели еще 78 человек. Не одолели вирус и умерли от тяжелого течения болезни или развившихся осложнений 20 человек.

Напомним, за все время эпидемии в городе на Неве зарегистрировано 31461 случай болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирус подхватили более 253 тысяч человек.