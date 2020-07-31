Останки героев ВОВ обнаружили в лесу у Рапполово

Поисковики наткнулись на останки воинов Красной Армии, которые погибли во времена Великой Отечественной войны.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, останки солдат были найдены на месте бывшего госпитального кладбища 123-й стрелковой дивизии. Среди находок поисковиков были: армейские ботинки советского производства, монета 1940 года, пуговицы со звездами с гимнастерок. В ходе дальнейших поисков были найдены останки 39 воинов на местах индивидуальных и братских могил.

Вскоре после окончания войны, как отметил в пресс-службе, часть останков с этого захоронения перенесли на мемориал в поселке Ватермяги, где установили плиты с именами погибших солдат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в храме в Ленобласти нашли останки связанного человека. Следователи полагают, что неизвестный был убит.