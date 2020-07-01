В храме в Ленобласти нашли останки связанного человека

В Ломоносовском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве. Костные останки человека обнаружили на территории храма Святых Царственных Страстотерпцев.

Личность погибшего не установлена. Судя по останкам, руки и ноги его были связаны. Следователи полагают, что неизвестный был убит.

После обнаружения останков место происшествия осмотрела следтсвенно-оперативная группа. Назначены медицинские экспертизы.

«Проведено совещание с сотрудниками ОМВД России по Ломоносовскому району. Составлен план следственно-оперативных мероприятий», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Личность погибшего устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в смертельном нападении на пенсионерку в парке Александрино. Выйти на него удалось после того, как он ограбил другую женщину.