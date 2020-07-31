Жительницу Купчино обвиняют в организации наркопритона

Жительницу Купчино обвиняют в организации наркопритона
Меру наказания петербурженке определит Фрунзенский районный суд. Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело, обвиняемой по которому проходит местная жительница.

Об этом сообщили в прокуратуре Северной столицы. Правоохранительные органы обвиняют петербурженку в хранении наркотиков и организации притона.

Следствие считает, что обвиняемая организовала наркопритон в своей квартире в доме №9/1 по улице Ярослава Гашека. Она пускала наркозависимых в одну из комнат, там для них были обеспечены все условия для употребления наркотических и психотропных средств. Петербурженка также предоставляла им все необходимые приспособления.

Кроме того, в квартире обвиняемая хранила запас различных наркотиков для дальнейшего употребления.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испанец отсидит 14 лет в тюрьме за торговлю наркотиками в Петербурге.

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