Жительницу Купчино обвиняют в организации наркопритона

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело, обвиняемой по которому проходит местная жительница.

Об этом сообщили в прокуратуре Северной столицы. Правоохранительные органы обвиняют петербурженку в хранении наркотиков и организации притона.

Следствие считает, что обвиняемая организовала наркопритон в своей квартире в доме №9/1 по улице Ярослава Гашека. Она пускала наркозависимых в одну из комнат, там для них были обеспечены все условия для употребления наркотических и психотропных средств. Петербурженка также предоставляла им все необходимые приспособления.

Кроме того, в квартире обвиняемая хранила запас различных наркотиков для дальнейшего употребления.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испанец отсидит 14 лет в тюрьме за торговлю наркотиками в Петербурге.