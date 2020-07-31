«Аэрофлот» предупредил об отмене части рейсов в Стамбул

Пассажирам обещают вернуть деньги за билеты.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает пресс-служба авиакомпании. «Аэрофлот» возобновляет полеты в Лондон и Стамбул уже с 1 августа, а с 10 числа пассажиры смогут купить билеты в Анталью. При этом часть рейсов может быть отменены, путешественникам предложат либо другие даты, либо возврат средств.

Подчёркивается, что то же касается рейсов, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса. Пассажиры, купившие билет после 1 мая, смогут вернуть деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аэрофлот обвинили в обмане из-за продажи билетов в закрытые страны. Границы с большинством государств все еще закрыты, а компания продолжает продавать билеты.