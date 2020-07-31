Рэпера Элджея госпитализировали из-за коронавируса

Рэпера Элджея госпитализировали из-за коронавируса
Элджей и Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Артист показал, как его везут в больницу.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем рэпер Элджей рассказал в своем Instagram-аккаунте. Артист показал в «сториз», как его везут в больницу. Тем временем звезда лежит на каталке. Элджей не пояснил, почему его решили госпитализировать, но поклонники предположили, что состояние ухудшилось из-за коронавируса.

Напоминаем, что несколько дней назад Ивлеева призналась, что они с супругом заболели инфекцией. Сначала они подумали, что это простая простуда, но потом пара перестала чувствовать вкус еды. Также Ивлеева и Элджей успели заразить своих родственников.

«Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть COVID, у половины — нет»,

— написала Ивлеева.

Позже тесты были положительными у всех членов семьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей.

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