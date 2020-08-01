Киев потребовал выдачи задержанных в Белоруссии россиян

Киев потребовал выдачи задержанных в Белоруссии россиян
Украина предъявила обвинения задержанным под Минском россиянам. Фото: pixabay.com

Украина намерена добиться экстрадиции россиян, которые были задержаны в Белоруссии. Их хотят привлечь к уголовной ответственности.

Как заявили в генеральной прокуратуре Украины, экстрадиции требуют на основе конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

К уголовной ответственности россиян хотят привлечь за якобы участие в военном конфликте в Донбассе.

В конце июля этого года Белоруссия передала Украине список задержанных граждан. В Кремле рассказали, что они являются сотрудниками частного охранного предприятия и находились в Белоруссии транзитом.

Всего под Минском задержали 33 россиянина. При этом власти страны назвали их «боевиками иностранной частной военной компании». В отношении них возбудили уголовные дела о подготовке терактов, им грозит по 20 лет лишения свободы.

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