Иномарка снесла пешехода на Советском, он в тяжелом состоянии

В Петербурге врачи спасают жизнь пешехода, которого сбили в Невском районе Северной столицы. Мужчина вышел на дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла в субботу, 1 августа, рано утром.

По предварительным данным, Renault на Советском проспекте сбил пешехода 1969 года рождения. Отмечается, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас инспекторы регионального управления ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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