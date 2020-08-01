Автоледи на «Коле» пошла на обгон, но улетела в кювет

В Ленинградской области легковой автомобиль улетел в кювет. Как рассказала женщина-водитель, она пошла на обгон, но ее подрезали, ей пришлось уходить от столкновения.

Об аварии участница событий написала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автоледи, накануне, 31 июля, она двигалась по «Коле» по направлению к Карелии. Она выехала на полосу встречного движения для обгона, однако ее подрезала иномарка.

«Пытаясь избежать столкновения, улетела в кювет», — рассказала водитель в поисках записей с видеорегистраторов.

Ранее Gazeta.SPb писала о ДТП на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе Петербурга. Там сбили велосипедиста. Очевидцы отмечали, что он переезжал дорогу по «зебре», когда на него налетел автомобиль. Сообщалось, что велосипедист получил травмы.