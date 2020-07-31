На Каменоостровском в ДТП пострадал велосипедист

Столкновение произошло на «зебре». На место приехали сотрудники экстренных служб.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Петроградском районе на Каменоостровском проспекте – там велосипедист переезжал дорогу по «зебре», когда на него наехал автомобиль. Как именно произошла авария – не уточняется. Говорится лишь, что на место прибыли две машины ДПС и автомобиль реанимации. По предварительным данным, помощь нужна велосипедисту – о его состоянии данных нет.

«Через переход только пешком, ехал — значит нарушал»,

— отмечают пользователи в соцсетях.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти вылет Lada на встречку привел к смертельному ДТП.