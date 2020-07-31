В Ленобласти вылет Lada на встречку привел к смертельному ДТП

Как автомобиль оказался на неположенной для его движения полосе, предстоит понять сотрудникам правоохранительных органов.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло ближе к ночи, 30 июля, на дороге Петербург-Псков. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно предварительно установленной версии, водитель Lada вылетел на полосу встречного движения и врезался в Chevrolet. Водитель иномарки пережить это столкновение не смог и скончался на месте происшествия.

С различными травмами в больницу были госпитализированы пассажир Chevrolet и водитель Lada.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего в ходе начатой проверки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоцикл разлетелся на части после ДТП на перекрестке Некрасова и Радищева.