Мотоцикл разлетелся на части после ДТП на перекрестке Некрасова и Радищева

В Петербурге на перекрестке улиц Некрасова и Радищева произошло ДТП с мотоциклом. По словам очевидцев, на участке не работал светофор.

Авария случилась сегодня вечером, 30 июля. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей случившегося, мотоциклист должен был пропустить микроавтобус, но нарушил правила, в результате чего произошло столкновение.

«Вроде живой, лежит на асфальте», — написал пользователь.

На фотографиях видно, что передняя часть мотоцикла разлетелась на части, дорога усыпана осколками и деталями. Точные причины случившегося не приводятся.

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