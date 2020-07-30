Водитель Kia Rio задом сбил пенсионерку на переходе через Просвещения

Водитель Kia Rio задом сбил пенсионерку на переходе через Просвещения
Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга легковой автомобиль сбил пожилую женщину. Горожанка двигалась по пешеходному переходу.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 30 июля, у дома №54/4 по проспекту Просвещения. По данным следствия, около 17 часов 25-летний водитель за рулем Kia Rio двинулся задним ходом и сбил женщину, которой на вид около 80 лет.

Как сообщили в УГИБДД по городу и Ленобласти, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Личность ее устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Тосно два человека получили травмы в ДТП с фурой. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, второй отделался легкими травмами.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собчак назвала идиотами россиян, хранящих сбережения в рублях
Водитель Kia Rio задом сбил пенсионерку на переходе через Просвещения
В Петербурге представили новый пакет мер поддержки бизнеса
На сайте «Спартака» появилась страница Кокорина
Уничтоженный взрывом почти 80 лет назад танк восстановили во Всеволожске
Прокуратура в период пандемии заблокировала 4 тыс. сайтов
Движение трамваев по участку Бухарестской закрывается на три ночи
В Янино ликвидировали незаконную свалку