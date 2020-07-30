Водитель Kia Rio задом сбил пенсионерку на переходе через Просвещения

В Выборгском районе Петербурга легковой автомобиль сбил пожилую женщину. Горожанка двигалась по пешеходному переходу.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 30 июля, у дома №54/4 по проспекту Просвещения. По данным следствия, около 17 часов 25-летний водитель за рулем Kia Rio двинулся задним ходом и сбил женщину, которой на вид около 80 лет.

Как сообщили в УГИБДД по городу и Ленобласти, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Личность ее устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Тосно два человека получили травмы в ДТП с фурой. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, второй отделался легкими травмами.