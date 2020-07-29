Под Тосно два человека получили травмы в ДТП с фурой

Под Тосно два человека получили травмы в ДТП с фурой
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Авария с фурой и «Газелью» произошла на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе области.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по 47 региону, все произошло в половину пятого вечера в среду, 29 июля, на 643-м километре трассы. В фуру с прицепом врезалась ехавшая позади «Газель». Авария не обошлась без пострадавших: травмы получили два человека.

Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, второй отделался легкими травмами.

Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВК». Как сообщается в соцсетях, сотрудникам МЧС пришлось самостоятельно доставать водителя из кабины.

Предварительно, водитель «Газели» заснул за рулем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с тремя иномарками на Приморском шоссе заблокировало проезд в сторону центра.

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