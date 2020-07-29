ДТП с тремя иномарками на Приморском шоссе заблокировало проезд в сторону центра

Около ЦПКиО на Приморском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Проезд в сторону центра города оказался полностью перекрыт.

Авария случилась сегодня, 29 июля. Судя по кадрам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», разбитые машины стоят поперек проезжей части. Движение по участку заблокировано.

Очевидцы уточнили, что авария обошлась без жертв.

«Хаотическое движение и на высоких скоростях», — написал пользователь, указывая на причину столкновения.

В комментариях также отметили, что легковушки уже отогнали к обочине, чтобы освободить проезжую часть. Объезд возможен по одной полосе из трех.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка остановила движение трамваев на Бухарестской.