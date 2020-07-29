Легковушка остановила движение трамваев на Бухарестской

Легковушка остановила движение трамваев на Бухарестской
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло второе ДТП за день. На этот раз авария заблокировала движение трамваев.

Дорожный инцидент случился в среду, 29 июля, у дома №80 по Бухарестской улице. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы предположили, что водитель иномарки не успел проскочить перед трамваем, в результате чего общественный транспорт задел машину.

Авария перекрыла трамвайные пути в обе стороны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, велосипедистка угодила под колеса такси на Маршала Захарова. По словам очевидцев, женщина видела таксиста, но не слезла с велосипеда, а решила ускориться.

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Велосипедистка угодила под колеса такси на Маршала Захарова