Через ограждение на трамвайные пути: BMW устроил ДТП на Международной

Через ограждение на трамвайные пути: BMW устроил ДТП на Международной
ДТП на Международной. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают об аварии во Фрунзенском районе Петербурга. Иномарка там вылетела прямо на трамвайные пути.

Об этом горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, авария произошла в ночь на субботу, 1 августа.

Отмечается, что автомобиль BMW проломил ограждение и оказался на трамвайных путях на Международной улице. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что региональное управление ГИБДД проводит проверку ДТП с пешеходом в Невском районе Петербурга. Легковой автомобиль сбил мужчину на Советском проспекте. В результате пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечалось, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

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Через ограждение на трамвайные пути: BMW устроил ДТП на Международной