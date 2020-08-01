Грузовик отправил водителя легковушки в больницу после ДТП в Купчино

В Петербурге выясняют обстоятельства аварии во Фрунзенском районе, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате пострадал один человек.

О ДТП сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла в субботу, 1 августа, около восьми утра.

По предварительным данным, на Малой Балканской улице Scania не пропустила Mitsubishi и столкнулась с легковым автомобилем. Отмечается, что у легковушки было преимущество в движении.

В результате водитель Mitsubishi 1953 года рождения попал в больницу с тяжелыми травмами.

Сейчас по факту ДТП идет проверка.

Ранее Gazeta.SPb писала о другой аварии во Фрунзенском районе Петербурга. На Международной улице ночью иномарка пробила ограждение и залетела на трамвайные пути. Есть ли пострадавшие, свидетели аварии не уточнили.