Противопожарная служба Петербурга отмечает 15-летие

В субботу, 1 августа, противопожарная служба Северной столицы отмечает пятнадцатилетие со дня начала работы ведомства.
За время существования пожарные, героически подвергающие свои жизни опасности, смогли предотвратить и победить возгорания различной степени опасности. Незаметные для окружающих, однако не менее важные ежедневные подвиги спасателей помогли избежать гибели сотен жителей Санкт-Петербурга.
В рамках празднования важной даты в пятницу, 31 июля, в городе состоялись состязания сотрудников противопожарной службы. Пожарные не только демонстрировали свое высокопрофессиональное мастерство, но даже сыграли в мини-футбол. Самые выдающиеся представители своего дела получили правительственные награды.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парке Интернационалистов в преддверии Дня ВДВ почтили память ветеранов боевых действий, погибших при исполнении.