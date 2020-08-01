Противопожарная служба Петербурга отмечает 15-летие

Сейчас в городе на Неве функционирует 21 пожарная часть. Личный состав этих подразделений достигает 2773 человека. Каждый день на дежурство заступают свыше 300 человек. Они располагают 80 единицами специальной техники. Фото: Baltphoto

Сейчас в городе на Неве функционирует 21 пожарная часть. Личный состав этих подразделений достигает 2773 человека. Каждый день на дежурство заступают свыше 300 человек. Они располагают 80 единицами специальной техники. Фото: Baltphoto

В субботу, 1 августа, противопожарная служба Северной столицы отмечает пятнадцатилетие со дня начала работы ведомства.

За время существования пожарные, героически подвергающие свои жизни опасности, смогли предотвратить и победить возгорания различной степени опасности. Незаметные для окружающих, однако не менее важные ежедневные подвиги спасателей помогли избежать гибели сотен жителей Санкт-Петербурга.

В рамках празднования важной даты в пятницу, 31 июля, в городе состоялись состязания сотрудников противопожарной службы. Пожарные не только демонстрировали свое высокопрофессиональное мастерство, но даже сыграли в мини-футбол. Самые выдающиеся представители своего дела получили правительственные награды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парке Интернационалистов в преддверии Дня ВДВ почтили память ветеранов боевых действий, погибших при исполнении.