В Петербурге в преддверии Дня ВДВ почтили память воинов-десантников, погибших при исполнении

Родственники погибших при исполнении ветеранов боевых действий ежегодно собираются в парке Интернационалистов, чтобы вспомнить ушедших воинов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Родственники погибших при исполнении ветеранов боевых действий ежегодно собираются в парке Интернационалистов, чтобы вспомнить ушедших воинов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу, 1 августа, накануне празднования дня Воздушно-десантных войск, в Санкт-Петербурге, в парке Интернационалистов прошло траурное мероприятие, посвященное воинам-десантникам, погибшим при исполнении.

Глава Северной столицы, Александр Беглов, заместитель командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков и депутат петербургского Заокнодательного собрания Игорь Высоцкий почтили память павших в бою служащих ВДВ, возложив цветы к мемориальному монументу «Скорбящая мать».

Губернатор отметил, что история ВДВ буквально является «летописью мужества и стойкости». Напомним, что родственники ветеранов боевых действий ежегодно собираются в парке Интернационалистов, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся живым из вооруженных столкновений на территории России и за пределами страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фонтаны Петербурга в преддверии дня ВДВ отключат до утра 3 августа.