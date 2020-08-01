Фонтаны в Петербурге после дня ВДВ на всякий случай не включат до утра понедельника

Стало известно время, когда в Петербурге отключат фонтаны. Работать они перестанут в связи с Днем воздушно-десантных войск. На всякий случай запускать их не станут до утра 3 августа.

Как сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», фонтаны отключат 2 августа в 9:00. Включат их только к 09:00 понедельника, 3 августа.

Речь идет о фонтанах в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В «Водоканале» надеются, что так фонтаны смогут спасти от поломки оборудования. Отмечается, что если в День ВДВ купаться в других фонтанах все же будут, отключат и их.

Горожан предостерегают от таких забав – купание может быть опасным для здоровья. Вода по составу в фонтанах относится к технической, она не обеззараживается.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Шушарах заработал фонтан после ремонта. Он пришел в негодность несколько лет назад и долго стоял без дела.