В Шушарах заработал отремонтированный фонтан

В Шушарах заработал отремонтированный фонтан
Фонтан в Шушарах. Фото: gov.spb.ru

На центральной усадьбе поселка Шушары в Петербурге заработал фонтан. Несколько лет назад он пришел в негодность и долгое время стоял без дела.

Ремонт фонтана затянулся из-за отсутствия балансодержателя. В начале 2020 года власти Петербурга обратили внимание на сооружение и дали поручение восстановить его.

Работы проводили специалисты ГУП «Водоканал». Они восстановили внутренние сети, систему управления фонтаном, гидроизоляцию чаши и ее гранитное покрытие. Фонтан получил новый коллектор с насадками и подсветкой.

«Сейчас фонтан подключен по временной схеме, но в 2021 году будет обеспечено постоянное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Территорию вокруг фонтана обещают благоустроить. После того как сквер приведут в порядок, будет образована зона отдыха для жителей ближайших домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возобновили работу светомузыкальные фонтаны.

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