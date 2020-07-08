Светомузыкальные фонтаны в Петербурге начали свою работу

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» представил график работы эффектных водометов.

На площади Ленина на фонтаны будут работать зрителей ежедневно с 10:00 до 23:00. Шоу цветомузыки можно застать в 12:00 и 21:40 по будням и в 12:00, 20:00, 21:00 и 21:40 в выходные и праздники.

Фонтан, находящийся в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, работает каждый день с 10:30 до 23:00. По будним дням на цветомузыкальное шоу можно полюбоваться в 12:00, 16:00, 20:00 и 21:00, а в выходные и праздничные дни в 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 20:00 и 21:00.

Водомет в сквере на Торговой площади Петергофа работает с 10:00 до 23:00. Шоу увидеть можно в 12:00, 16:00, 20:00 и 21:00 по будням и в 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 20:00 и 21:00 по выходных и праздничным дням.

Сами фонтанные шоу имеют продолжительность в 25 минут.

Цветомузыка в Петергофе включается на 5 минут.

Музыка в шоу будет представлена разнообразная и знакомая петербуржцам — известные классические мелодии, произведения А. Петрова и В. Соловьева-Седова, популярные песни 60-х годов, а также марши и вальсы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе и Царском селе открылись фонтаны и парки.