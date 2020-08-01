Всеволожск останется столицей Ленобласти в 2021 году

Всеволожск останется столицей Ленобласти в 2021 году
"Всеволожск получит ещё один шанс приукраситься", - заявил Дрозденко. Фото: lenobl.ru

В 2020 году столицей Ленинградской области стал город Всеволожск. Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации он получил возможность сохранить этот статус и в следующем году.

В субботу, 1 августа, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 93-летию со дня образования Ленинградской области, в парке «Песчанка» во Всеволожске, губернатор региона Александр Дрозденко напомнил городу о впервые выпавшем шансе остаться столицей Ленобласти на два года.

«Всеволожск получит еще один шанс приукраситься», — подчеркнул Дрозденко. Он поделился планами на будущий год: в городе появится еще несколько школ и детских садов, будет реконструировано Колтушское шоссе и завершено строительство Муринской развязки. Кроме того, во Всеволожске возведут грандиозный Ледовый дворец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о старте районных праздников, посвященных 93-летию Ленобласти.

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