В Ленобласти начинается празднование 93-летия со дня основания региона

В Ленинградской области в субботу, 1 августа, стартовал марафон праздничных мероприятий, посвященных 93-летию со дня образования региона.

Сегодня народные гуляния проходят на «Ленинградском пикнике» во Всеволожском районе. Жителей и гостей Ленобласти ждала обширная развлекательная программа, включающая в себя гастрофестиваль местных фермеров и рестораторов «Калейдоскоп вкуса» с тематическими мастер-классами и концертом.

Отметим, что мероприятия, посвященные годовщине Ленинградской области, в течение месяца пройдут в каждом районе региона. Все локальные праздники посетит губернатор Александр Дрозденко. Массовые мероприятия состоятся с учетом всех требований и норм санитарной безопасности, а масштабное общеобластное торжество перенесли на 2021 год в связи с эпидемиологической обстановкой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в честь 93-летия Ленобласти местные жители смогли посетить бесплатные экскурсии и теплоходные прогулки по историческому центру Петербурга.