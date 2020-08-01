Туристские организации решили поздравить Ленинградскую область с 93-летием бесплатными экскурсиями по региону. Список «подарочных» маршрутов значительно расширили.

Так, граждане, прописанные на территории Ленобласти, 1 августа с 10:00 до 22:00 смогут воспользоваться бесплатной прогулкой на теплоходе «Пальмира», каждый час отправляющемся с причала «Фаберже» на набережной реки Фонтанки, 21. Прогулка длится полтора часа.

Кроме того, в 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30 сегодня от причала «Румянцевский спуск» на Университетской набережной, 17, ленинградцы могут попасть на бесплатную теплоходную экскурсию от компании «Нева круиз» на судне «Фестиваль». Она будет длиться 50 минут. Напомним, что жители Ленобласти сегодня также могут посетить автобусные экскурсии по историческому центру Северной столицы, с подробным расписанием которых можно ознакомиться на официальном туристском портале Петербурга.