Подарком к 93-летию образования Ленобласти станут бесплатные экскурсии по Петербургу

Подарком к 93-летию образования Ленобласти станут бесплатные экскурсии по Петербургу
Перед началом экскурсии необходимо предоставить паспорт с пропиской в Ленобласти. Также участники прогулки должны использовать средства индивидуальной защиты. Состав групп – не более 15 человек. Фото: Baltphoto

Туристские организации решили поздравить Ленинградскую область с 93-летием бесплатными экскурсиями по региону. Список «подарочных» маршрутов значительно расширили.

Так, граждане, прописанные на территории Ленобласти, 1 августа с 10:00 до 22:00 смогут воспользоваться бесплатной прогулкой на теплоходе «Пальмира», каждый час отправляющемся с причала «Фаберже» на набережной реки Фонтанки, 21. Прогулка длится полтора часа.

Кроме того, в 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30 сегодня от причала «Румянцевский спуск» на Университетской набережной, 17, ленинградцы могут попасть на бесплатную теплоходную экскурсию от компании «Нева круиз» на судне «Фестиваль». Она будет длиться 50 минут. Напомним, что жители Ленобласти сегодня также могут посетить автобусные экскурсии по историческому центру Северной столицы, с подробным расписанием которых можно ознакомиться на официальном туристском портале Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала о запуске «фонтанных экскурсий» от городского «Водоканала».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бесплатные экскурсии годовщина ленобласть санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в преддверии Дня ВДВ почтили память воинов-десантников, ...
Август начался с отмены 33 рейсов в Пулково
Подарком к 93-летию образования Ленобласти станут бесплатные экскурсии по ...
Названа основная версия гибели семьи на турбазе в Алтайском крае
Роспотребнадзор обязал прилетающих в РФ иностранцев иметь справку об ...
На проспекте Просвещения выходец из Средней Азии получил выстрел в спину
Избил до больницы и угрожал убийством: пенсионерка в Петербурге заявила на сына
Из пункта приема вторсырья в Колпино пытались похитить сейф и 200 тысяч рублей