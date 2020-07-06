Водоканал Петербурга анонсировал запуск «фонтанных» экскурсий

СПб ГУП «Водокнал Санкт-Петербурга» предлагает жителям Северной столицы и гостям города насладиться «фонтанными» экскурсиями, специально подготовленными предприятием.

Аудиогиды по «фонтанному» маршруту анонсировали в понедельник, 6 июля, в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга». Представленная всем желающим экскурсия доступна в трех вариантах: «Парковый», «Романтический» и «Нетуристический».

Запуск экскурсий приурочен к началу фонтанного сезона, который в этом году стартовал на два месяца позже обычного. Все маршруты по популярным и необычным фонтанам специальным образом составлены так, чтобы рядом находились знаковые достопримечательности. Аудиозаписи экскурсионных маршрутов доступны в официальном сообществе «Водоканала» во «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» мобилизовал аварийные бригады в преддверии длительного периода непогоды в Петербурге.