Водоканал Петербурга анонсировал запуск «фонтанных» экскурсий

Водоканал Петербурга анонсировал запуск &#171;фонтанных&#187; экскурсий
Аудиогиды по фонтанам доступны всем желающим. Фото: Baltphoto

СПб ГУП «Водокнал Санкт-Петербурга» предлагает жителям Северной столицы и гостям города насладиться «фонтанными» экскурсиями, специально подготовленными предприятием.

Аудиогиды по «фонтанному» маршруту анонсировали в понедельник, 6 июля, в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга». Представленная всем желающим экскурсия доступна в трех вариантах: «Парковый», «Романтический» и «Нетуристический».

Запуск экскурсий приурочен к началу фонтанного сезона, который в этом году стартовал на два месяца позже обычного. Все маршруты по популярным и необычным фонтанам специальным образом составлены так, чтобы рядом находились знаковые достопримечательности. Аудиозаписи экскурсионных маршрутов доступны в официальном сообществе «Водоканала» во «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» мобилизовал аварийные бригады в преддверии длительного периода непогоды в Петербурге.

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